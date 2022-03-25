حادث سير مروّع بين "فان" و"بيك اب"... هذا ما جرى على الطريق الساحلية عند مفترق البرغلية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحين سقطا بحادث سير على الطريق الساحلية عند مفترق البرغلية بين سيارة "فان" و"بيك اب"، ثم عملت سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني على نقلهما إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة.