لبنان

حادث سير مروّع بين "فان" و"بيك اب"... هذا ما جرى على الطريق الساحلية عند مفترق البرغلية

Lebanon 24
25-03-2022 | 06:29
A-
A+
Doc-P-935153-637838084255616597.jpg
Doc-P-935153-637838084255616597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحين سقطا بحادث سير على الطريق الساحلية عند مفترق البرغلية بين سيارة "فان" و"بيك اب"، ثم عملت  سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني على نقلهما إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة.
 
 
مواضيع ذات صلة
جريحان بحادث سير مروع على طريق عام البرغلية (صور)
lebanon 24
25/03/2022 15:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث سير قرب ساحة النجمة في مدينة صيدا
lebanon 24
25/03/2022 15:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث سير مروع على طريق الهيكلية - ضهر العين في الكورة
lebanon 24
25/03/2022 15:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بحادث سير مروّع... وفاة فاشينيستا سعودية​ شابة! (فيديو)
lebanon 24
25/03/2022 15:46:10 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

البرغلية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2022-03-25
09:22 | 2022-03-25
09:05 | 2022-03-25
08:47 | 2022-03-25
08:29 | 2022-03-25
08:21 | 2022-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website