لبنان

فياض: المحروقات مؤمنة للمواطنين

Lebanon 24
25-03-2022 | 06:40
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صدر عن وزير الطاقة والمياه البيان التالي :
عطفا على بياننا الاعلامي مساء أمس ،
 يعيد ويؤكد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض التزام الشركات بتسليم المحروقات الى الموزعين والمحطات وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه تلبية لحاجة السوق المحلي ،  وتقوم الشركات المستوردة للمحروقات في الوقت الحالي بتوزيع الكميات المطلوبة دون توقف ، مما يعني ان المادة مؤمنة للمواطنين وتبقى مصلحة المواطن فوق كل اعتبار .
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