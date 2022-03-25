لبنان

بعد العثور على جثث الأم وبناتها... "أنصار" نعتهن بحزن وألم

Lebanon 24
25-03-2022 | 06:52
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نشرت صفحة "أنصار نيوز" على "فيسبوك" التالي: 
 
أنصارولبنان حزينين بعدما أعلن رسمياً عن العثور على الأم وبناتها جثثا.

بسم الله الرحمن الرحيم 
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
صدق الله العلي العظيم
الفاجعة كبيرة والمصاب عظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 

ننعي اليكم وفاة المأسوف على صباهن 
المرحومة باسمة عباس
  المرحومة تالا صفاوي 
المرحومة منال صفاوي
 المرحومة ريما صفاوي

اللواتي قضين مقتولات غدرا وتم العثور عليهن بعد ان اعترف القاتل حسين فياض بجريمته.
 
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