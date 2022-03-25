بعد العثور على جثث الأم وبناتها... "أنصار" نعتهن بحزن وألم

نشرت صفحة "أنصار نيوز" على "فيسبوك" التالي:

أنصارولبنان حزينين بعدما أعلن رسمياً عن العثور على الأم وبناتها جثثا.بسم الله الرحمن الرحيموَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَصدق الله العلي العظيمالفاجعة كبيرة والمصاب عظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيمننعي اليكم وفاة المأسوف على صباهنالمرحومة باسمة عباسالمرحومة تالا صفاويالمرحومة منال صفاويالمرحومة ريما صفاوياللواتي قضين مقتولات غدرا وتم العثور عليهن بعد ان اعترف القاتل حسين فياض بجريمته.