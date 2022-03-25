منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟

صدر عن عائلة السيد "جميل فياض"، التالي:نحن عائلة السيد "جميل فياض" وإخوانه في بلدة أنصار، نعلن إستنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي تعرضت لها عائلة الصديق والحبيب وإبن بلدتنا المختار "زكريا صفاوي" وتعلن العائلة وفي حال إتضاح أي مسؤولية على المدعو "حسين جميل فياض" بالجريمة النكراء تبرئتها بالكامل منه وتطالب السلطات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحقه.ونسأل المولى عز وجل ان يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جنانه، ويصبر الأهل على تحمل هذه الفاجعة التي اصابت عموم أهالي بلدتنا انصار.