لبنان

اهالي بخعون ينفذون وقفة احتجاجية... ما السبب؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ مجموعة من اهالي بخعون وقفة احتجاجية اعتراضا على الارتفاع الجنوني لفواتير المولدات الخاصة.
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بخعون

وقفة احتجاجية

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