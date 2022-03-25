لبنان

اتحاد نقابات العمال: لاقرار تشريعات الحريات النقابية

Lebanon 24
25-03-2022 | 07:19
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أشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL)، في بيان الى انه في اليوم الاول من الاجتماع التحضيري لمؤتمر منظمة العمل الدولية الذي يعقد في تونس حاليا بمشاركة رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله والاتحادات والنقابات العربية تمهيدا للمؤتمر الذي سيعقد في شهر حزيران المقبل حول الحريات النقابية في جنيف، تم الاتفاق بين المشاركين وبعد النقاشات المطولة على اولوية ان تكون اربع دول على جدول اعمال النقاش في الاجتماع التحضيري وهي: مصر، لبنان، الاردن والعراق، في ما يتعلق بالعمل الجبري في هذه البلدان.
 
عبدالله
وكانت مداخلة لعبد الله تحدث فيها عن "الانتهاك المتواصل للحريات النقابية وعدم التزام الحكومات المتعاقبة على السلطة في لبنان والبرلمان اللبناني باقرار وبتشريع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالحريات النقابية، ومن المؤسف لم يتقدم لبنان من لجنتي الخبراء والحريات النقابية منذ سنوات بأي تعليق حول الاتفاقيات الدولية التالية الاتفاقية رقم:29، 81، 88، 100، 105، 111، 122، 138، 142، 150، 159، 172، 92، كما طالب بان يكون لبنان على رأس جدول النقاش نتيجة الخرق الفاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم اقرارها، وخاصة في ظل الانهيار المالي والازمة الاقتصادية وتكاثر عمليات الصرف التعسفي للعمال والاجراء وذوي الدخل المحدود، وكذلك الامر بالنسبة للعاملات في المنزل والعمال المهاجرين"، مطالبا ب"الضغط على الحكومة من اجل امتثالها للقوانين وللاتفاقيات الدولية التي تعنى بشرعة حقوق الانسان وباقرار التشريعات التي تعنى بالحريات النقابية".
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