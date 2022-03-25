لبنان

حلحلة في قطاع المحروقات...اليكم التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2022 | 07:19
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه بجهود ومتابعة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمّ التوصل الى اتفاق بين مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط من شأنه أن يؤدي إلى حلحلة في السوق.

ولفت أبو شقرا في حديثٍ خاص لـ"لبنان 24" إلى أنه مساء يوم أمس، حصلت اجتماعات في وزارة الطاقة بشأن المحروقات وآلية التسعير، إلا أنه لم تكن هناك نتيجة مرضية بشأن الحل. 

أضاف: "غير أن الاتصالات التي بدأت اليوم أفضت إلى حلحلة كبيرة؛ وستعمد الشركات المستوردة إلى تسليم المحروقات للمحطات وفق آلية التسعيرة المعتمدة في السابق".

وشكر أبو شقرا باسمه وباسم موزعي المحروقات ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وكل من سعى لحلحلة الموضوع.

لبنان

خاص

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