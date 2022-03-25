لبنان

بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن سعر دولار "صيرفة" لاستيراد البنزين... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-03-2022 | 07:29
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: 

"سعر الدولار الأميركي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين لغاية مساء يوم الثلاثاء ٢٩ آذار هو ٢٢٢٠٠ ليرة لبنانية نقدًا مهما كان هناك من تحركات لسعر Sayrafa وذلك للشركات المستورة لمادة البنزين.

كما أنه بدءاً من يوم الاثنين ٢٨ آذار تستطيع المصارف أن تبيع الليرة اللبنانية نقدًا مقابل الدولار الاميركي النقدي أو بالعكس على آخر سعر Sayrafa من دون تحديد سقف للكمية المتداولة".
 
 

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