14
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جمعية المستهلك لأبيض: على وزارة الصحة استيراد الدواء مباشرة
Lebanon 24
25-03-2022
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجهت جمعية المستهلك الى وزير الصحة، ببيان اقترحت فيه "حلا يضمن الخروج من دوامة احتكار الدواء التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من اموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020)"، معتبرة ان "الفوضى والانهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الانهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجأون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات كما يؤكد عدد من الصيادلة، وفي ظل انحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة قد تنفع ليوم او يومين في أحسن الاحوال".
ولفتت الى انها "منذ بداية الانهيار تقدمت الى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الاستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء اساسيا تغطي كل الامراض بدون استثناء. لكن الوزير اعلاه أصر على دعم كل الاصناف وكل تجار الدواء"، مقترحة على الوزير الحالي ان "تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعا للعمولات. بعدها تحدد الوزارة نسبة ربح الصيدلي في ظل الازمة بما يتلاءم مع حاجة البلاد، أي ان تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لانقاد صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وانه لا يبدو في الافق أي حل لمجموع الازمات. فهل هناك من رئيس او وزير يسمع ام انهم صاروا جميعهم شركاء في الاقتصاد الحر؟".
وأشارت الجمعية الى أن "ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرين من ربط بيع سلعة بشراء اخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك إذ تنص المادة 50 على منع تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى، اما المادة 118 فهي تعاقب المخالف يعاقب بالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية".
تابع
الأكثر قراءة
بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)
14:58 | 2022-03-24
24/03/2022 02:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها
Lebanon 24
جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها
14:50 | 2022-03-24
24/03/2022 02:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟
Lebanon 24
الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟
01:10 | 2022-03-25
25/03/2022 01:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:45 | 2022-03-25
سرقة شبكة كهرباء محطة الديماس في برجا
09:30 | 2022-03-25
أبي المنى: ليكن عيد البشارة حافزا للتلاقي
09:22 | 2022-03-25
أي لائحة قرّر تيار "المستقبل" دعمها في انتخابات نقابة مهندسي الشمال؟
09:05 | 2022-03-25
لقاء حواري وطني حول التمويل المناخي... اليكم التفاصيل
08:47 | 2022-03-25
قبيسي: الانتخابات مواجهة حقيقية بوجه الاعداء
08:29 | 2022-03-25
المكاري: اتفاق مع السفارة الفرنسية لأرشفة بيانات تلفزيون لبنان والإذاعة
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
25/03/2022 15:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
25/03/2022 15:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
25/03/2022 15:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact