لبنان

مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي الدكتور سامي منصور

Lebanon 24
25-03-2022 | 07:54
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ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة التمييز شرفاً القاضي الدكتور سامي منصور. وفي هذه المناسبة الأليمة، يستذكر المجلس ما كان للراحل من حضورٍ فاعلٍ ومجلٍّ طبع مسيرته القضائية. اجتهد وحكم فأنصف، فأضحى مرجعاً في القانون واحقاق الحقّ وخدمة العدالة. حمل الرسالة القضائية باستقلاليّة وتجرّد فاستحقّ شهادة المناقبية القضائية.  
شغل الفقيد مراكز قضائية أساسية منها، رئاسة محكمة الاستئناف في بيروت، ورئاسة الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز، ورئاسة المجلس العدلي، ورئاسة معهد الدروس القضائية، وعيّن مرات عدّة عضواً في مجلس القضاء الأعلى. كما كانت للراحل بصمات علمية مميّزة من خلال التدريس في معهد الدروس القضائية، وفي كليات الحقوق، واشرافه على العديد من أطروحات الدكتوراه، ومن خلال مؤلّفاته ودراساته في مواضيع حقوقية مختلفة، أهمّها في القانون الدولي الخاص.
إنّ مجلس القضاء الأعلى، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة ومن قضاة لبنان، راجياً الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبرَ والسلوان. 
 
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