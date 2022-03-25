لبنان

28 عائلة تعيش فيهما... مبنيان مهددان بالسقوط بأي لحظة

Lebanon 24
25-03-2022 | 07:52
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أرسلت قوة أمنية للمؤازرة في إخلاء عقارين في الغازية - حي التعاونيات - مشروع الحاج حيدر غدار، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وإنفاذا لقراري مجلس الوزراء والهيئة العليا للاغاثة، وذلك بعد سقوط حائط الدعم العائد للمبنيين وبعد الكشف عليهما وتبيان إمكانية سقوطهما في أي لحظة وحرصا على سلامة 28 عائلة تشغلهما، وسط اعتراض سكان المبنيين الذين طالبوا بتعويضهم وتأمين بديل لهم.
 
وحمل السكان علي بكداش مسؤولية انهيار حائط الدعم والتسبب بتشريد 28 عائلة بعد أن قام بجرف عقار له في الجهة المقابلة مما تسبب بانهيار حائط دعم المبنيين. وطالبوا الجهات القضائية المختصة بمحاسبته وتعويضهم.
 
وفي السياق، استدعى رمضان بكداش للتحقيق معه.
 
 
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