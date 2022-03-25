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لبنان
الثلوج لامست الـ550 مترا... ورسالة للسائقين: قودوا بحذر
Lebanon 24
25-03-2022
|
08:12
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الثلوج تتساقط بكثافة في المناطق الجبلية ابتداء من ارتفاع 700 م مع تراكم ملحوظ فوق 800 م حيث قطعت الطرقات بفعل تراكمات الثلج.
وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، أن "جرافات وزارة الأشغال بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة رغم استمرار تساقط الثلوج، مستمرة بالعمل على إعادة فتح الطريق الرئيسة، ابتداء من مفترق بلدة قبعيت، وصولا إلى بلدة فنيدق، حيث بلغت سماكة الثلج أكثر من30 سم. والطريق سالكة فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية.
وتمنى ديب على السائقين القيادة بحذر شديد، منعا لحصول انزلاقات بفعل برودة الطقس وتكون طبقة من الجليد نظرا لاشتداد العاصفة، متمنيا على الجميع عدم ركن سياراتهم على جوانب الطرق كي لا تعاق عملية جرف الثلوج، ناصحا أيضا بعدم التوجه الى المناطق الجبلية على ارتفاع 900 م وما فوق بسبب تراكم الثلوج.
وفي حاصبيا، لامست الثلوج صباح اليوم وادي الحاصباني الذي لا يتجاوز ارتفاعه حدود ال550 متر عن سطح البحر، بعدما كانت غطت مرتفعات شويا وعين قنيا وكفرحمام وحاصبيا.
وكانت سماكة الثلوج تجاوزت 25سم في شبعا، و15سم في كفرشوبا، 35سم في جنعم. هذا وباتت الطرق التي تربط حاصبيا بشبعا وكفرشوبا وعين عطا وشويا مقطوعة، حيث غطت الثلوج مواقع للقوة الهندية العاملة ضمن "اليونيفيل" في مرتفعات شبعا وجبل سدانة وتلال كفرشوبا. وعزلت أيضا مواقع جيش الإحتلال الإسرائيلي في الطرف الشمالي والشرقي لمزارع شبعا المحتلة.
وتعمل جرافات وزارة الأشغال والبلديات على فتح الطرق الفرعية لتسهيل حركة المواطنين وللحالات الطارئة والضرورية.
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