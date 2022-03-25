الثلوج لامست الـ550 مترا... ورسالة للسائقين: قودوا بحذر

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الثلوج تتساقط بكثافة في المناطق الجبلية ابتداء من ارتفاع 700 م مع تراكم ملحوظ فوق 800 م حيث قطعت الطرقات بفعل تراكمات الثلج.وأشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، أن "جرافات وزارة الأشغال بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة رغم استمرار تساقط الثلوج، مستمرة بالعمل على إعادة فتح الطريق الرئيسة، ابتداء من مفترق بلدة قبعيت، وصولا إلى بلدة فنيدق، حيث بلغت سماكة الثلج أكثر من30 سم. والطريق سالكة فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي المجهزة بسلاسل معدنية.وتمنى ديب على السائقين القيادة بحذر شديد، منعا لحصول انزلاقات بفعل برودة الطقس وتكون طبقة من الجليد نظرا لاشتداد العاصفة، متمنيا على الجميع عدم ركن سياراتهم على جوانب الطرق كي لا تعاق عملية جرف الثلوج، ناصحا أيضا بعدم التوجه الى المناطق الجبلية على ارتفاع 900 م وما فوق بسبب تراكم الثلوج.