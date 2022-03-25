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لبنان
في بريتال... الجيش يداهم احد المنازل
Lebanon 24
25-03-2022
|
08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من الجيش بمداهمة منزل المدعو "ع. س" (سوري الجنسية) في بلدة بريتال.
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بريتال
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