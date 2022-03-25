لبنان

في بريتال... الجيش يداهم احد المنازل

Lebanon 24
25-03-2022 | 08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من الجيش بمداهمة منزل المدعو "ع. س" (سوري الجنسية) في بلدة بريتال. 
 
 
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