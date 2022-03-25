لبنان

مرتضى: أركان القيادة القضائية طلبوا من الحكومة غطاء للتحرك

Lebanon 24
25-03-2022 | 08:19
A-
A+
Doc-P-935199-637838148542947332.jpg
Doc-P-935199-637838148542947332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى في حديث لبرنامج "صالون الجمعة" عبر "إذاعة لبنان" أن "يحل عيد البشارة بركة وصحة على اللبنانيين، وهو العيد الوطني الجامع والمرتبط بتماسك الكيان واستمراره".
 
واعتبر أن "هناك خللا في العمل القضائي"، مشددا على أن "مجلس الوزراء لم يتدخل في العمل القضائي". وحث السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى على الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية المناطة بهم"، كاشفا عن أن "أركان القيادة القضائية رفضوا الحضور الى جلسة السبت الحكومية، وطلبوا بواسطة وزير العدل من الحكومة إصدار قرار بمثابة غطاء سياسي لممارسة صلاحياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة".
 
وأعلن أن "مرجعا دوليا" زاره في اليومين الماضيين وفاتحه بأن "مبنى الإهراءات غير قابل للترميم لأن الكلفة ستكون باهظة، وتركه سيؤسس لنكبة ثانية تشبه نكبة المرفأ". وشدد مرتضى على أن واجبه الوظيفي يجبره على "وضع مبنى الإهراء على لائحة الجرد، لكن لا مانع برفعه شرط تأمين بديل ثقافي يحفظ الذكرى كإقامة نصب، وفي حال كان المبنى فنيا غير قابل للاستمرار على حاله".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:45 | 2022-03-25
09:30 | 2022-03-25
09:22 | 2022-03-25
09:05 | 2022-03-25
08:47 | 2022-03-25
08:29 | 2022-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website