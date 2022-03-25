مرتضى: أركان القيادة القضائية طلبوا من الحكومة غطاء للتحرك

تمنى وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى في حديث لبرنامج "صالون الجمعة" عبر "إذاعة لبنان" أن "يحل عيد البشارة بركة وصحة على اللبنانيين، وهو العيد الوطني الجامع والمرتبط بتماسك الكيان واستمراره".واعتبر أن "هناك خللا في العمل القضائي"، مشددا على أن "مجلس الوزراء لم يتدخل في العمل القضائي". وحث السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى على الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية المناطة بهم"، كاشفا عن أن "أركان القيادة القضائية رفضوا الحضور الى جلسة السبت الحكومية، وطلبوا بواسطة وزير العدل من الحكومة إصدار قرار بمثابة غطاء سياسي لممارسة صلاحياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة".وأعلن أن "مرجعا دوليا" زاره في اليومين الماضيين وفاتحه بأن "مبنى الإهراءات غير قابل للترميم لأن الكلفة ستكون باهظة، وتركه سيؤسس لنكبة ثانية تشبه نكبة المرفأ". وشدد مرتضى على أن واجبه الوظيفي يجبره على "وضع مبنى الإهراء على لائحة الجرد، لكن لا مانع برفعه شرط تأمين بديل ثقافي يحفظ الذكرى كإقامة نصب، وفي حال كان المبنى فنيا غير قابل للاستمرار على حاله".