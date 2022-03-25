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لبنان
قام بتصوير مركز عسكري... وهذا ما ضبطه الجيش داخل منزله في دوحة عرمون
Lebanon 24
25-03-2022
|
08:21
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 24 / 3 / 2022، دهمت دورية من الجيش منزل المواطن (ع.س) الكائن في منطقة دوحة عرمون- عاليه وأوقفته لاقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي نوع كلاشنكوف في الهواء بتاريخ 22 / 3 / 2022 في منطقة خلدة، وقيامه بتصوير مركز عسكري، كما ضبطت بندقية كلاشنكوف عدد 2، ومسدساً حربياً اضافة الى عددٍ من المماشط والذخيرة من عيارات مختلفة وجعبة .
وبتاريخ 25 / 3 / 2022، قامت قوة من الجيش بمداهمة منزل المدعو (خ.ج) في منطقة باب الحديد - طرابلس حيث تم توقيفه، لقيامه بإطلاق النار في تواريخ مختلفة من أسلحة حربية.
سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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