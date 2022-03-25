المكاري: اتفاق مع السفارة الفرنسية لأرشفة بيانات تلفزيون لبنان والإذاعة

كشف وزير الإعلام زياد المكاري، في حديث لبرنامج "صالون الجمعة" عبر "إذاعة لبنان" عن توقيع اتفاق بروتوكول مع السفارة الفرنسية في 5 نيسان المقبل لأرشفة بيانات تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية، واعدا بأن "كل الأرشيف سيحفظ إلكترونيا لصالح وزارة الإعلام".ولفت إلى "مساع للنظر في وضع موظفي وزارة الإعلام، عبر اتصالات ناشطة مع جهات دولية لتفعيل القطاعات، ما من شأنه در الأموال وصرفها على الموظفين ولا سيما في موضوع بدلات النقل". وأشار إلى أن غالبية البروتوكولات التي يعمل عليها تشمل تدريب الموظفين على تقنيات عمل جديدة، الأمر الذي سيدخل أموالا إضافية.