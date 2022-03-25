أي لائحة قرّر تيار "المستقبل" دعمها في انتخابات نقابة مهندسي الشمال؟

صدر عن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" البيان الآتي:

"يعلن تيار المستقبل تأييده ودعمه في انتخابات نقابة المهندسين في الشمال، التي ستجري يوم الأحد في 27 اذار الحالي، اللائحة المؤلفة من: المهندس صفوان الشهال عن الفرع الاول، المهندسة هالة تامر عن الفرع الثاني، المهندس علي هرموش عن الفرع الخامس، المهندس انطوان خواجة عن الفرع السادس.وتمنى القطاع لكل المرشحين "التوفيق والنجاح لما فيه خير النقابة والمهندسين".