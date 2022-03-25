لبنان

أي لائحة قرّر تيار "المستقبل" دعمها في انتخابات نقابة مهندسي الشمال؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 09:22
A-
A+
Doc-P-935222-637838186557062393.jpg
Doc-P-935222-637838186557062393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" البيان الآتي:
 
"يعلن تيار المستقبل تأييده ودعمه في انتخابات نقابة المهندسين في الشمال، التي ستجري يوم الأحد في 27 اذار الحالي، اللائحة المؤلفة من: المهندس صفوان الشهال عن الفرع الاول، المهندسة هالة تامر عن الفرع الثاني، المهندس علي هرموش عن الفرع الخامس، المهندس انطوان خواجة عن الفرع السادس.
 
وتمنى القطاع لكل المرشحين "التوفيق والنجاح لما فيه خير النقابة والمهندسين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2022-03-25
17:16 | 2022-03-25
17:11 | 2022-03-25
16:37 | 2022-03-25
15:17 | 2022-03-25
14:55 | 2022-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website