سرقة شبكة كهرباء محطة الديماس في برجا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن تعرض محطة منطقة "الديماس" في بلدة برجا بالقرب من موقع السنترال لسرقة شبكاتها الكهربائية بشكل كامل، ما حرم الحي من بقايا تقنين التيار الكهربائي في المحلة.وقد تم إبلاغ القوى الأمنية ومؤسسة "كهرباء لبنان"، وبوشرت التحقيقات.