سكاف تنفي هذا الخبر

ردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، في بيان، على "سيل الشائعات عن تحالفات مختلقة لخوض الانتخابات النيابية في دورة العام 2022"، مؤكدة أن "كل ما ينسب ويشاع، مجرد فبركة ناجمة من غرف لم تعد مغلقة إنما مفتوحة وأصبحت تعمل على نشر الشائعات في العلن".