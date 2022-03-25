لبنان

سكاف تنفي هذا الخبر

Lebanon 24
25-03-2022 | 09:54
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ردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، في بيان، على "سيل الشائعات عن تحالفات مختلقة لخوض الانتخابات النيابية في دورة العام 2022"، مؤكدة أن "كل ما ينسب ويشاع، مجرد فبركة ناجمة من غرف لم تعد مغلقة إنما مفتوحة وأصبحت تعمل على نشر الشائعات في العلن".
 
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