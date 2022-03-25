وقفة إحتجاجية لأهالي بخعون رفضا لرفع تسعيرة المولدات الخاصة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أهالي بلدة بخعون- الضنية نفذوا وقفة إحتجاجية في ساحة الساعة على بولفار مرشد الصمد في وسط البلدة، احتجاجا على ارتفاع فاتورة الإشتراك الشهرية في مولدات الكهرباء الخاصة، بعد قيام بعض أصحاب المولدات برفع قيمة الفاتورة وسعر الكيلوات قرابة النصف تقريبا، زيادة على ما كانت عليه الشهر الماضي.وطالب المعتصمون أصحاب المولدات بأن "يسعروا فواتيرهم وفق تسعيرة بقية المولدات في البلدات المجاورة وفي المنطقة، معتبرين أنه "ليس منطقيا أن يكون سعر الكيلوات في بعض البلدات المجاورة بين 8 ـ 10 آلاف ليرة، بينما في بخعون 20 ألف ليرة". وهددوا بأنه "في حال لم يتم التراجع عن التسعيرة الجديدة، فإنهم لن يدفعوا فواتير الإشتراك".وقال رئيس بلدية بخعون محمد يوسف للمحتجين: "سأدعو أصحاب المولدات والمخاتير ومشايخ البلدة ولجنة من المحتجين إلى اجتماع سيعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم بعد غد الأحد في مقر البلدية، لمناقشة الموضوع وإيجاد حلول له تناسب الجميع".وعملت وحدات من الجيش اللبناني على تنظيم حركة السير في المحلة بعد الإزدحام الذي شهدته.