لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع السفيرة الكندية

Lebanon 24
25-03-2022 | 10:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المدير العام لمكتب الشرق الاوسط التابع لوزارة الشؤون الخارجية الكندية السيد Jess Dutton، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Chantal Chastenay، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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قائد الجيش

السفيرة الكندية

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