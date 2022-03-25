لبنان

إزدياد السرقات في الاحياء... ماذا يجري في بعبدات؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 10:37
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شكا اهالي بلدة بعبدات، في بيان، من "ازدياد السرقات في الاحياء، لاسيما محيط كنيسة مار الياس ومحيط مدرسة البيزنسون وحي السفيلي".

كما شكوا من "غياب الحراسة والدوريات في تلك الاحياء التي تعرضت في الآونة الاخيرة لعمليات سرقة بالجملة، بعضها نجح وبعضها الآخر تم احباطه من قبل الاهالي، الذين تحولوا الى حراس ليل لحراسة ممتلكاتهم".

وطالب الاهالي البلدية ب" اتخاذ خطوات فعالة وعدم حصر الحراسة ضمن ساحة البلدة، كي لا تتوسع رقعة السرقات في منطقة تعتبر من المناطق الآمنة في المتن الشمالي".
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