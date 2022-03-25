الخازن: لا سبيل لانقاذ لبنان الا بإنجاز الإنتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية

اتصل النائب فريد هيكل الخازن بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مهنئا بعيد بشارة السيدة العذراء" لما لهذا العيد من اهمية ولما يحمله من بشائر".ووفق بيان، أمل الخازن خلال الاتصال "ان تحمل هذه المناسبة بشرى لخلاص بلدنا لبنان، وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق الا بوجود هذا الصرح الوطني الكبير، الذي لطالما لعب منذ تأسيسه دورا أساسيا، وبوجود غبطته حامي لبنان وسيادته واستقلاله".كما أكد أن "لا سبيل لانقاذ لبنان الا بإنجاز الإنتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية في مواعيدها الدستورية"، لافتا الى ان "الدولة في خطر إذا ما حصل هذين الاستحقاقين"، معربا عن ثقته ب"أننا بحكمة غبطته سنجتاز هذه المرحلة".