لبنان

إنتشال جثث الضحايا الأربعة من داخل مغارة في أنصار

Lebanon 24
25-03-2022 | 11:29
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أفادت مندوبة "لبنان24" أنّه تمّ إنتشال جثث الضحايا الأربعة من داخل مغارة في بلدة أنصار الجنوبية، وهي تعود للوالدة، وبناتها الثلاثة.
 
وحصلت هذه العملية باشراف الأدلة الجنائية ومواكبة القوى الأمنية والفرق الطبية.
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