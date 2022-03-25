لبنان

بقعوني ترأس قداس عيد البشارة في كنيسة سيدة البشارة في بعبدا

Lebanon 24
25-03-2022 | 11:54
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ترأس راعي ابرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس عيد البشارة في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في بعبدا، وعاونه في القداس كاهن الرعية الاب موريس وهبة والشماس الانجيلي وديع نعمة. وخدمت القداس جوقة كنيسة سيدة البشارة، في حضور جمع من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدس، القى المطران بقعوني كلمة تحدث فيها عن معاني عيد البشارة، واعتبر أنه "منذ ذلك التاريخ حافظ المسيحيون على نفس الإيمان، ولقد وضع الآباء القديسون في القرن الرابع خلاصة الإيمان المسيحي وخلاصة البشارة اي تجسد ابن الله وعلاقة الله معنا في قانون الايمان، الذي يعلن أن الله ارسل ابنه الوحيد الى العالم من اجل خلاصنا".
 
وبعد القداس، تقبل المطران بقعوني والاب وهبة التهاني بحضور المؤمنين في صالون الكنيسة.
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