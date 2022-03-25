عدّاد "كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. هذه آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن إصابات "كورونا" في لبنان، تسجيل 378 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1090208.

ووفقاً للتقرير، فقد جرى تسجيل 5 حالات وفاة.