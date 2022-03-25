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لبنان
عدّاد "كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
25-03-2022
|
13:05
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن إصابات "كورونا" في لبنان، تسجيل 378 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1090208.
ووفقاً للتقرير، فقد جرى تسجيل 5 حالات وفاة.
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