ميقاتي في قطر.. اجتماعان مع وزيري خارجية قطر والكويت (صور)

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى قطر بعد ظهر اليوم تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في"منتدى الدوحة".





وعقد رئيس الحكومة، فور وصوله الى مقر اقامته في الدوحة، إجتماعاً مع نائب رئيس الحكومة القطرية ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات اللبنانية- الخليجية.



وزير خارجية الكويت ويضم الوفد اللبناني الى المنتدى وزير الصحة فراس ابيض، وزير البيئة ناصر ياسين، سفيرة لبنان في قطر فرح بري والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.وعقد رئيس الحكومة، فور وصوله الى مقر اقامته في الدوحة، إجتماعاً مع نائب رئيس الحكومة القطرية ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعلاقات اللبنانية- الخليجية.

كذلك إستقبل رئيس الحكومة وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

بعد الاجتماع أدلى الوزير الكويتي بالتصريح الآتي: "سعدت وتشرفت للغاية اليوم باللقاء مجددا مع دولة الرئيس ميقاتي وكان اللقاء صريحاً ومفعماً بالاخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق.

نقلت الى دولة الرئيس اولا تحيات سيدي سمو الامير وسيدي سمو ولي العهد، حفطهما الله ورعاهما وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه بالمزيد من تلامن والاستقرار والامان والازدهار. كذلك، نقلت له تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي ادلى به دولة الرئيس اثر الاتصال الذي جرى بيننا وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بالمبادرة الكويتية والافكار التي نقلناها نيابة عن الاشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية، في اطار بناء الثقة مع لبنان مجدداً. وكذلك، نقلت الصناء والاشادة بالالتزام الذي ادلاه دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالنسبة الى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية ، وكذلك الى التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها".

أضاف: "كذلك هناك مسألتان اساسيتان تتعلقان بالا يكون لبنان منصة لاي عدوان لفظي او فعلي او ان يخرج من لبنان اي امر يمكن ان يعرّض امن المنظقة او يقوض من امن واستقرار المنطقة، ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال. وكان هذا الامر محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك دول مجلس التعاون وبالاخص المملكة العربية السعودية الشقيقة. كلها امور ، ان شاء الله، ستفضي مجدداً لعلاقة مستدامة مع لبنان وشعب لبنان الشقيق اساسها الاحترام المتبادل في كافة الامور المتعلقة بالاخوّة والتعاون بين لبنان ومحيطه العربي والاقليمي وبما يصب في خير لبنان والمنطقة ومصلحتهم وازدهارهم".



ومن المقرر أن يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني النسخة العشرين من "منتدى الدوحة" غداً السبت تحت عنوان "‏التحوّل إلى عصر جديد".

وتستمر زيارة رئيس الحكومة الى قطر حتى الاحد.