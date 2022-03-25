لبنان

البابا فرنسيس هنأ الراعي بعيد البشارة وبالذكرى الحادية عشرة لتوليه السدة البطريركية

Lebanon 24
25-03-2022 | 13:57
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هنأ البابا فرنسيس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعيد سيدة البشارة، في رسالة تلاها السفير البابوي المطران جوزف سبيتاري في ختام القداس الاحتفالي الذي ترأسه الراعي بمناسبة عيد سيدة البشارة والذكرى الحادية عشرة لتوليه السدة البطريركية على كرسي انطاكيا، بمشاركة لفيف من اساقفة الكنيسة المارونية والرؤساء العامين والكهنة.
 
وجاء في رسالة البابا فرنسيس: "بمناسبة عيد البشارة انا سعيد بتوجيه تحية حارة الى غبطتكم واذكركم في صلواتي بشفاعة امنا العذراء مريم سيدة لبنان، واسأل الروح القدس ان يغدق عليكم من نعمه وليحفظ وحدتكم في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادكم. وانا امنحكم بركتي الرسولية مع جمهور البطريركية المارونية وابناء كنيستكم".
 
ثم تلا السفير البابوي نص الرسالة الموجهة من أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكردينال بياترو بارولين، وجاء فيها: "اخي العزيز اقدم لك امنياتي الودية واذكركم في صلواتي متمنيا لكم نعمة سماوية غزيرة".
 
وتلقى الراعي رسالة مماثلة من المسؤول عن الشؤون الكنسية العامة في امانة سر دولة الفاتيكان المطران ادغار بينا بارا.
 
وبعد تلاوة رسائل التهنئة، أضاف السفير البابوي: "اسمحوا لي غبطتكم ان اضم الى هذه الرسائل تمنياتي الصادقة التي ارفعها على نيتكم للرب، وأسألكم ان تقبلوا خالص واصدق الامنيات باسمي وباسم المونسنيور فرانكو وطاقم السفارة البابوية".
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