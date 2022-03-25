لبنان

بعد انسحاب جعجع.. من هو الماروني الذي سينضم للائحة "الثنائي" في بعلبك - الهرمل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-03-2022 | 14:13
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أعلن المرشح عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل، حنا جعجع، في بيان، اليوم، سحب ترشحه للانتخابات النيابية.
وكان جعجع قد طُرح من قبل الحزب السوري القومي الاجتماعي ليكون ضمن لائحة "الثنائي الشيعي" في الدائرة الانتخابية.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإن المرشح الذي سيخوض المعركة بدلاً من جعجع ضمن اللائحة عن المقعد الماروني، هو عقيد حدشيتي.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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