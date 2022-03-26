لبنان

دفع ثمن الغاز بالروبل... ماكرون يردّ على الطلب الروسي

Lebanon 24
26-03-2022 | 00:25
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".

وقال ماكرون، ردا على سؤال وجه له إثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو الأربعاء، إن الطلب الروسي "لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببا لنطبقه".

وأضاف: "نواصل عملنا التحليلي، لكن جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور. لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو".

وشدد إيمانويل ماكرون على أنه "من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود".

واعتبر الرئيس الفرنسي أن موسكو تسعى بهذا المطلب إلى إنشاء "آلية التفاف" على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الأوروبيون في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز

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