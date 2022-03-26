لبنان

مساع لضم شخصية مارونية على لائحة المتن والمفاوضات العونية القومية فشلت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-03-2022 | 02:15
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يعمل "التيار الوطني الحر" على توسيع دائرة حلفائه في المتن الشمالي من اجل ضمان الفوز بالمقعد الثالث وفي هذا الاطار تحصل مجموعة من المشاورات لضم عدد من النواب. لكن احد نواب "التيار" يعمل في المقابل على ضمّ شخصية مارونية  من عائلة سياسية عريقة الى اللائحة.
في المقابل تقول  مصادر مطلعة ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاول خلال الايام الماضية اقناع "قيادة الروشة" في الحزب السوري القومي الاجتماعي بالانضمام الى اللائحة العونية في دائرة المتن الشمالي.
اضافت" ان   باسيل كاد يقترب من النجاح في خطوته وكاد الحزب القومي ينسحب من لائحة ميشال الياس المر وحزب الطاشناق لكن الايجابية مع التيار لم تستمر، فبقي القومي حيث هو الى جانب حلفائه الانتخابيين في المتن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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