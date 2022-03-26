لبنان

مشاورات لحلّ الخلاف في الشوف وعاليه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-03-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-935403-637838762651165180.jpg
Doc-P-935403-637838762651165180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقول مصادر مطلعة ان الخلاف الانتخابي تفاعل في الايام الماضية بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في دائرة الشوف وعاليه بسبب الترشيحات والترشيحات المضادة بين الحزبين.
وبحسب المصادر، فإن كلا الطرفان يحاول قطع الطريق على الاخر من خلال وضعه امام الامر الواقع وإلزامه بأسماء مرشحين وهوية مقاعد في الدائرة.
لكن المصادر رأت، انه وبالرغم من هذا الواقع المتوتر بين الاشتراكي والقوات الا ان الطرفين ليس لديهما حلول كثيرة في ما يخص التحالفات الانتخابية. لذلك، فإن الوصول الى حل او تسوية بينهما أمر لا مفر منه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-03-26
05:30 | 2022-03-26
04:29 | 2022-03-26
05:47 | 2022-03-26
05:29 | 2022-03-26
05:17 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website