مشاورات لحلّ الخلاف في الشوف وعاليه

تقول مصادر مطلعة ان الخلاف الانتخابي تفاعل في الايام الماضية بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في دائرة الشوف وعاليه بسبب الترشيحات والترشيحات المضادة بين الحزبين.

وبحسب المصادر، فإن كلا الطرفان يحاول قطع الطريق على الاخر من خلال وضعه امام الامر الواقع وإلزامه بأسماء مرشحين وهوية مقاعد في الدائرة.

لكن المصادر رأت، انه وبالرغم من هذا الواقع المتوتر بين الاشتراكي والقوات الا ان الطرفين ليس لديهما حلول كثيرة في ما يخص التحالفات الانتخابية. لذلك، فإن الوصول الى حل او تسوية بينهما أمر لا مفر منه.