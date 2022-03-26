مرشحون على "منظمة الفريش دولار"

قرّرت احدى المنظمات المدنية المنادية بالاصلاح السياسي رصد مبالغ مالية بالدولار الفريش للمرشحين الذين ستدعمهم في الانتخابات. وتتراوح المبالغ بين 2500 و4000 دولار لكل مرّشح من "حراك 17 تشرين"، وذلك مشروطاً بتقدّمه بطلب مساعدة واعلان التزامه بثوابت وخطوط تحددها المنظمة.مصدر مطلع سأل تعليقا على الموضوع"بارادة مَنْ توزع هذه المساعدات؟ وما هو الهدف المخفي؟"