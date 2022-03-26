لبنان

لا مصارف... لا ودائع 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-03-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-935411-637838771500333430.jpg
Doc-P-935411-637838771500333430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 أكد مصرفي وحقوقي مخضرم أنه إذا أدّت الفوضى القضائية على غرار ما شهدناه مؤخرًا على أيدي بعض القضاة إلى تدمير المصارف، فإن اللبنانيين لن يجدوا بعد ذلك مصرفاً واحدًا ليحصلوا على ودائعهم، لأن زوال المصارف يعني زوال الودائع، وهذه المعادلة حسابية مئة في المئة. فالمسألة تشبه أبسط عملية حسابية، إذ  أن واحدًا زائد واحد يساوي أثنين، وليس أحد عشر وفق منطق البعض، الذي يتقصّد تجاهل القواعد الحسابية لأغراض معينة لم تعد خافية على أحد. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-03-26
05:30 | 2022-03-26
04:29 | 2022-03-26
05:47 | 2022-03-26
05:29 | 2022-03-26
05:17 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website