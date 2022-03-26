لبنان

غيّروا كتاب الجغرافيا 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-03-2022 | 04:15
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حيال ما يشهده لبنان من عواصف ثلجية لم يشهدها من قبل، خصوصًا في مثل هذه الأيام، كان لأحد السياسيين الخفيفي الظلّ تعليق دعا فيه المركز التربوي للبحوث العلمية إلى تعديل ما تعلّمه اللبنانيون على مدى سنوات في كتاب الجغرافيا، وفيه أن لبنان يتميز بمناخ معتدل. 
يُشار إلى مواقع التواصل الإجتماعي حفلت بالتعليقات الفكاهية حول هذا الموضوع، خصوصًا في الأحاديث المتبادلة بينهم وبين أقارب لهم في كندا مثلًا، التي تنعم هذه الأيام بربيع دافىء نسبيًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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