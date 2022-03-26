لبنان

جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 02:41
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سلّطت جريمة أنصار التي راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة بعد فقدانهم لأكثر من 20 يوماً، الضوء على عدد من الأشخاص الذين يعتبرون في عداد المفقودين بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي رسمياً عن ذلك عبر حساباتها الرّسمية. 

فخلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري 2022، تبين أن هناك ما يصل إلى نحو 16 شخصاً مفقوداً في مختلف المناطق اللبنانية، الأمر الذي يطرح مخاوف جدية حول مصيرهم. 

فبعد الجريمة التي حصلت في أنصار والتي تستمر التحقيقات فيها، أعاد الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التذكير بالأشخاص المفقودين مؤخراً، مطالبين القوى الأمنية مجتمعة بالتحرك سريعاً ومتابعة التحقيقات بشأنهم تمهيداً لتحريرهم والحفاظ على حياتهم، وتجنباً لتكرار سيناريو جريمة أنصار التي هزّت الرأي العام اللبناني ووصلت أصداؤها إلى العالم العربي. 
 
 
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