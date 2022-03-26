جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟

سلّطت جريمة أنصار التي راح ضحيتها 4 أشخاص من عائلة واحدة بعد فقدانهم لأكثر من 20 يوماً، الضوء على عدد من الأشخاص الذين يعتبرون في عداد المفقودين بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي رسمياً عن ذلك عبر حساباتها الرّسمية.



فخلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري 2022، تبين أن هناك ما يصل إلى نحو 16 شخصاً مفقوداً في مختلف المناطق اللبنانية، الأمر الذي يطرح مخاوف جدية حول مصيرهم.