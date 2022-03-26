لبنان

عبدالله: لتحرير القضاء كلياً من تدخلات السلطة

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:13
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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "إن الاستنسابية والانتقائية في فتح الملفات القضائية وما ينتج عنها من استهدافات سياسية واعلامية واقتصادية تفرض علينا الإسراع في تكريس استقلالية القضاء، وتحريره كليا من تدخلات السلطة. لا بديل عن انتخاب كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى من الجسم القضائي. أعيدوا المشروع للمجلس النيابي".
 
 
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