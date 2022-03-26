لبنان

قاومت السارق بقوة رغم محاولته ضربها وإغلاق فمِها... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:59
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تمكن أهالي بلدة زوق الحبالصة ليل أمس من توقف سارق بالجرم المشهود اثناء قيامه بعمليّة سرقة في البلدة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، أقدم المدعو "ع.ح" بالدخول إلى منزل المواطنة "غ.ح" لسرقته، وبعد عودتها الى منزلها، تفاجأت بالسارق ليقدُم على ضربها محاولاً إغلاق فمِها، إلّا أن أقاربها سمعوا أصوات صُراخ، ليتمكنوا لاحقاً من الإلقاء عليه وتسليمه إلى مخفر العبدة بقوى الأمن الداخلي الذي باشرَ بالتحقيقات.
 
 
 
 
 
 
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