لبنان

سرقة مبرّة "تلّة الشيخ محمد" ببلدة الدورة بعكّار

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:16
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أقدمت مجموعة من المجهولين فجر اليوم على سرقة مبرّة "تلّة الشيخ محمد" ببلدة الدورة بعكّار، وفروا بعدها لجهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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