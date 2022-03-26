لبنان

أمير قطر استقبل ميقاتي في مقر "منتدى الدوحة" (صور)

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:29
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استقبل أمير قطر الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر "منتدى الدوحة" في العاصمة القطرية.
 
 
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