لبنان

مولوي: إستهداف أمن السعودية هو استهداف ارهابي واضح ومباشر للشرعية العربية

Lebanon 24
26-03-2022 | 04:05
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كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:

"إن استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو استهداف ارهابي واضح ومباشر للشرعية العربية. نقف كما دائماً الى جانب المملكة في التصدي للتحديات التي تواجه أمننا العربي المشترك وفي وجه أي اعتداء يطال سيادة المملكة وأمنها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية".
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