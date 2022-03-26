مولوي: إستهداف أمن السعودية هو استهداف ارهابي واضح ومباشر للشرعية العربية

كتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة عبر تويتر:



"إن استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو استهداف ارهابي واضح ومباشر للشرعية العربية. نقف كما دائماً الى جانب المملكة في التصدي للتحديات التي تواجه أمننا العربي المشترك وفي وجه أي اعتداء يطال سيادة المملكة وأمنها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية".