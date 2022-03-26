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لبنان
المستقبل: تمادي اعتداء جماعة الحوثي على السعودية يهدد الامن والاستقرار الاقليمي
Lebanon 24
26-03-2022
|
04:17
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دان "تيار المستقبل" في بيان، "تمادي جماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية، في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية واستهداف المنشآت النفطية والحيوية والمناطق المدنية، وآخرها مساء أمس في شمال مدينة جدة".
واعتبر أن "هذا التمادي الإيراني في تنفيذ الاعمال الاجرامية يتجاوز استهداف المملكة العربية السعودية إلى تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، والاعتداء الجبان على كل العرب، الذين ضاقوا ذرعا من أذرعة إيران التخريبية، ويقفون مع مملكة الحزم صفا واحدا في مواجهتها والتصدي لها، مهما بلغت التحديات والتضحيات".
وشدد على أن "تيار المستقبل المتضامن مع المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الطيب، يؤكد أنه سيكون معها حيث تكون، مملكة عربية أصلب من أي اعتداء، عصية على كل الأطماع الفارسية، وشوكة في عين المشروع الإيراني في المنطقة، ومدافعة عن كرامة العرب أجمعين".
ولفت الى أن "المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالوقوف بحزم خلف المملكة في وجه إيران، لردع هذه الاعتداءات الحوثية، وإجبارها على الكف عن اللعب بالنار، وتهديد أمن واستقرار وسلام الدول العربية، ولا سيما في اليمن الذي حولته إلى منصة باليستية للاعتداء على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة".
وختم تيار المستقبل بيانه: "حمى الله المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وكل الدول العربية من كل الشرور".
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