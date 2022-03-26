بعد الامطار والثلوج... كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟





تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٠ درجات.

٢- الجو: مشمس ومستقر ويتحول الى غائم وممطر مساء ولغاية فجر الاحد مع ثلوج على الـ ١٤٠٠متر.

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأحد: يؤثر على لبنان طقس مستقر نسبيا اليوم، فيما يستقر الطقس غدا الأحد كلّيا ويستمر طيلة الأسبوع المُقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الموسمية.تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٠ درجات.٢- الجو: مشمس ومستقر ويتحول الى غائم وممطر مساء ولغاية فجر الاحد مع ثلوج على الـ ١٤٠٠متر.٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٢ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:الأحد:

الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٩ و ١٧ درجة ساحلا، وبين ٢ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١١ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س



الاثنين:

الطقس مستقر ومشمس ودرجات مستقرة لتعود وترتفع الثلاثاء وتتراوح بين ٩ و١٧ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.