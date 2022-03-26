ميقاتي من الدوحة: قطر إلى جانب لبنان وعلاقاتنا مع الخليج ستعود إلى طبيعتها

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش "منتدى الدوحة"، تمسك لبنان بعلاقاته مع الدول العربية والخليجية، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية مستمرة بعملها لتحقيق التعافي الاقتصادي".

ورداً على سؤال قال: "لا يصح الا الصحيح، والصحيح أن يكون لبنان دائما على علاقة ممتازة مع الدول العربية ودول الخليج. لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة خاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات".ورداً على سؤال قال: "ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وباذن الله ستزول مع الزيارات التي ساقوم بها الى الدول العربية، ومع اعادة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها، ونحن بحاجة الى هذه العلاقات خاصة مع المملكة العربية السعودية".وقال: "شعرت خلال لقائي مع صاحب السمو الشيخ تميم انه يعي تماما المشكلات في لبنان وهو الى جانب لبنان ووعد انه خلال الاسابيع المقبلة فان وزير الخارجية سيزور بيروت ليطلع شخصيا على الحاجات التي يطلبها لبنان".وعن جهود الحكومة لحل الوضع الاقتصادي في لبنان قال: "الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان هو عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهذا الامر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. الحكومة تسعى جاهدة الى اعادة التعافي الى الاقتصاد اللبناني وان شاء الله سيظهر ذلك قريباً".وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال ميقاتي: "ان المفاوضات بين لبنان والصندوق مستمرة، والثلاثاء المقبل ستبدأ بعثة برئاسة رئيس الصندوق زيارة للبنان لاستكمال المفاوضات، ونأمل ان يتم بعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستمر اسبوعين توقيع اتفاق اولي بين لبنان والصندوق".أضاف: "لا خيار امامنا سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع لبنان على سكة التعافي".وعن "منتدى الدوحة" قال: "بعد ثلاث سنوات منذ المنتدى الاخير تغيرت امور كثيرة وتطورت، وهذا اللقاء اليوم جيد جدا لتبادل الافكار ووضع رؤية للمستقبل. ولفتني في الجلسة الصباحية للمؤتمر التركيز على الاستثمار في التعليم، ومن اهم المسائل التي تطرح هو الاستثمار في الاجيال المقبلة",أضاف رداً على سؤال: "نحن نسعى الى اعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان، ومواجهة التحديات التربوية باستئناف التدريس في المدارس بعد تعطيل بسبب وباء كوفيد، اضافة الى اطلاق شبكة امان اجتماعية لتوزيع المساعدات المالية المباشرة الى العائلات الاكثر فقرا، وننتظر توقيع إتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب".وردا على سؤال قال: "الاوضاع العالمية تمر بصعوبات زادتها ضغطا الحرب بين روسيا واوكرانيا. التحدي الجديد امامنا يتعلق بالامن الغذائي وتأمين حاجات شعبنا للفترة المقبلة".