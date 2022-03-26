كنعان: مسودة الكابيتال كونترول لا تمت الى اقتراحنا بصلة

غرد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي هبطت علينا كالعادة من خارج الاصول ولا تمت الى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة للجنة تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانون".