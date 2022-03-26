لبنان

كمينٌ أمني مُحكم لشعبة "المعلومات" في جونية.. من المستهدف؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 06:17
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة - البــــــلاغ التالــــــي:

"نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات من تحديد هويّة شخص يعمل على جمع المبالغ الناتجة عن ترويج المخدّرات، من المروّجين، ونقلها وتسليمها إلى التاجر المشغّل، ويدعى: ا. ب. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)، وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه.

وبتاریخ 23-03-2022 وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة جونية، على متن سيارة من نوع "نيسان" لون أبيض تحمل لوحات مزوّرة، فتمّ رصده وملاحقته، وبوصوله إلى محلّة فرن الشباك، عملت قوّة على تنفيذ كمينٍ محكمٍ، نتج عنه توقيفه وضبط السيارة.   

وعُثر بحوزته على : /6/ مظاريف بداخلها مادّة الكوكايين زنتها حوالى /9/غ ، /6/ أجهزة خلوية، مبلغ مالي قدره /15،275،000/ ليرة لبنانية و/500/ دولارٍ أميركي.       

وبالتحقيق معه، اعترف بجمع الأموال الناتجة عن عمليات ترويج المخدّرات لصالح المشغّل، واعترف أن المبلغ المالي الذي ضُبط بحوزته ناتج عن الترويج.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
 
 
 
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