لبنان

توقيع بروتوكول تعاون بين المملكة المتحدة ولبنان للابتكار في التعليم

Lebanon 24
26-03-2022 | 06:40
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شارك لبنان في معرض تكنولوجيا تربية في العالم BETT والذي اقيم في العاصمة لندن، تخلله توقيع بروتوكول تعاون بين أكبر جمعية بريطانية لتكنولوجيا التربية BESA ممثلة برئيستها الدكتورة كارولين رايت Caroline Wright وجمعية المعلوماتية المهنية PCA ممثلة برئيسها كميل مكرزل وتحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية MENA EdTech Alliance ممثلتين بمؤسس التحالف ورئيس قطاع تكنولوجيا التربية في الجمعية ربيع بعلبكي، وحضور وزير الصادرات البريطاني مايك فرير.  
 
كما حضر الداعمون الدوليون لتطوير التربية في لبنان الدكتور براين بابتيستا Brian Baptista من منظمة المعلم الخارق، الدكتور فيكس بوتا Vikas Pota من منظمة T4، الدكتور جون كوليك John Collick وستيوارت راف Ruff  Stuart من مؤسسة بروميثيان Promethean، الدكتور ألن واكر Allan Walker من منظمة Learn by Questions، الدكتور  دايفد فيربيرندي David Fairbairnday من منظمة SOWWIF، الدكتور  جايمس ماكلوغهلين James McLoughlin من منظمة TAP، رئيس جمعية تكنولوجيا التربية الهندية Didactics الدكتورة اديتيا غوبتا Aditya Gupta  وعن مؤسسة روزيتا ستون Rosetta Stone الدكتور هاربريت بانغر Harpreet Banger والدكتور  طوني تيلوس  Tony Tilus.
 
رايت
ورحبت رايت بالوفد المشارك وقالت: "اتشرف اليوم بهذا الحدث النوعي الهام الذي يأتي تأكيدا للتعاون بين البلدين في مجال تطوير تكنولوجيا التربية"، مؤكدة ان "بنود الاتفاق سيكون له انعكاس كبير على دعم وتطوير التعليم في لبنان والمنطقة العربية وبالتالي على نمو اقتصاد المعرفة وتبادل الخبرات والأعمال التي تخدم الإنسان".
 
بعلبكي
بدوره ، شكر بعلبكي لوزير الصادرات البريطانية وفريق DIT ورئيسة جمعية BESA "دعمهم الدائم في حضانة المؤسسات اللبنانية والعربية العاملة في قطاع تكنولوجيا التربية وزف خبر مشاركة لبنان بجناح خاص في العام المقبل يضم الجمعية والتحالف. ومن أهم بنود الاتفاقية تشكيل وفود لمهمات متبادلة بين أعضاء المنظمات بالتعاون مع DIT في الخارجية البريطانية، شراكات متبادلة في التمثيل التجاري والتربوي الرقمي وتعزيز وجود الابتكارات اللبنانية لشركات ريادة الأعمال والناشئة في المحافل الدولية.
 
وبعد التوقيع قدم بعلبكي باسم الوفد دروعا تقديرية لفريير ورايت. ثم جال الوفد في الجناح البريطاني للتشبيك بين الشركات اللبنانية والبريطانية ومناقشة سبل التعاون المستقبلية المستمرة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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