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لبنان
بعدما كانت بـ250 ليرة.. بهذا السعر تُباع "ضمة" البقدونس اليوم!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-03-2022
|
06:51
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تلجأ سيدات المنازل هذه الأيام إلى شراء كميات من "الحشائش" كالبقدونس والنعناع، والفجل إضافة الى بعض أنواع الخضار، وذلك تخوفاً من إرتفاع أسعارها بشكل جنوني مع بداية شهر رمضان الفضيل. ويُسجل في بعض محال الخضار بيع "ضمة" البقدونس بـ8000 ليرة والفجل بـ6000 ليرة بعدما كان سعرها في السابق حوالي 250 ليرة.
يُضاف اليها الأسعار النارية للخيار والبندورة بما يزيد عن 35 الف ليرة للكيلو الواحد منها، وهذا يعني أن كلفة جاط الفتوش ستكون مرتفعة جدا.
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