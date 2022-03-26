هذا ما كشفه البراكس عن أزمة المحروقات.. هل ستخف الطوابير؟

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن الطوابير ستخف أمام المحطات مع استلام الوقود اليوم.

وإعتبر البراكس في حديث مع "الجديد"، ان على مصرف لبنان أن يؤمّن الدولار واذا لم يستطع فليتم إلغاء جدول الاسعار وتحريره حسب سعر الصرف.