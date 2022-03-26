لبنان

هذا ما كشفه البراكس عن أزمة المحروقات.. هل ستخف الطوابير؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 08:23
A-
A+
Doc-P-935548-637839050828511172.jpg
Doc-P-935548-637839050828511172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن الطوابير ستخف أمام المحطات مع استلام الوقود اليوم.
 
وإعتبر البراكس في حديث مع "الجديد"، ان على مصرف لبنان أن يؤمّن الدولار واذا لم يستطع فليتم إلغاء جدول الاسعار وتحريره حسب سعر الصرف.
 
مواضيع ذات صلة
عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس : أسعار المحروقات ارتفعت في لبنان متل ما ارتفعت بكل دول العالم وسعر صرف الدولار رأف فينا ! (الجديد)
lebanon 24
27/03/2022 03:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
حلحلة في قطاع المحروقات...اليكم التفاصيل
lebanon 24
27/03/2022 03:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: المحروقات مؤمنة للمواطنين
lebanon 24
27/03/2022 03:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهول أطلق النار على محطة للمحروقات في القبة.. هذه هي الأضرار
lebanon 24
27/03/2022 03:13:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

جورج البراكس

محروقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-03-26
16:56 | 2022-03-26
16:26 | 2022-03-26
16:24 | 2022-03-26
15:55 | 2022-03-26
15:29 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website