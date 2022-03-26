لبنان

المرتضى: بشارة مريم مناسبة لإعلان تمسكنا كلبنانيين بالوحدة الوطنية

Lebanon 24
26-03-2022 | 09:35
A-
A+
Doc-P-935565-637839093145513756.jpg
Doc-P-935565-637839093145513756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، لمناسبة عيد البشارة، أن "ثمة دروسا في بشارة مريم منها التحرر من الخوف والتمسك المطلق بالحق والإستعاذة الدائمة من الشيطان الرجيم. يجب العمل على ثقافة سياسية تتركز على جمع اللبنانيين حول الحق والقيم والمصلحة المشتركة في حفظ التنوع والوعي لما يحاك لنا، والا لن ننجح في حفظ الكيان وصون سيادته".
 
وختم: "رجائي أن يكون كل يوم من أيام السنة عيدا للبشارة نحيا في ظلال معانيه السامية، فكل يوم نحفظ فيه وحدتنا، وكل يوم نفرح فيه بتنوعنا، وكل يوم نحفظ فيه الآخر منا المختلف عنا، وكل يوم نحفظ فيه سيادة وطننا وننجيه من الفتنة والشرذمة والحرب الأهلية، تكون ايام عيد من وحي عيد البشارة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2022-03-26
16:56 | 2022-03-26
16:26 | 2022-03-26
16:24 | 2022-03-26
15:55 | 2022-03-26
15:29 | 2022-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website